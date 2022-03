Samsung Galaxy A73 5G si mostra nei render leakati

Sembra che uno dei prossimi dispositivi lanciati da Samsung sarà il Samsung Galaxy A73 5G, come recentemente anticipato grazie a dei leak, i quali accennano anche all’A53 5G. A quanto par entrambi i modelli sarebbero particolarmente vicini, con il noto leaker Evan Blass che in collaborazione con 91Mobiles ha mostrato il design degli A73 5G, come potete ammirare in copertina all’articolo. Seppur non si parli di informazioni ufficiali, sembra che già nel giro di qualche giorno il colosso avrà modo di parlare del nuovo telefono.

Quanto emerso dalla foto evidenzia che si tratta di un dispositivo con fotocamera punch-hole nella parte frontale, oltre che con cornici particolarmente piccole. Sembra che il device avrà una fotocamera da 64 MP principale con 12 MP ultrawide, 5 MP di profondità e 5 MP macro, mentre si parla di 32 MP per i selfie. È bene considerare che in passato i leak accennavano invece a un sensore da 108 MP come principale, e che quindi il tutto potrebbe risultare diverso rispetto alla realtà che verrà svelata dal colosso.

Per quel che riguarda le ulteriori specifiche, non può mancare la porta USB di tipo C nella parte inferiore, seppur sembra che non ci sia stato spazio per il jack da 3,5 mm. All’interno è presente il SoC Snapdragon 778G con ovvio supporto al 5G, almeno stando a quanto suggerito dalle pagine di Geekbench; questo dovrebbe presentarsi con 8 GB di RAM, offrendo pieno supporto all’OS Android 12. Per la batteria è possibile che la compagnia abbia optato per 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W.

Le ultime informazioni riguardano il presunto pannello da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ e 90 Hz di refresh rate, oltre che la certificazione IP67 e una variante da 128 GB. Non ci resterà che vedere quando Samsung avrà modo di fare chiarezza sul tutto.