Formula 1: Drive to Survive 4, trailer della nuova stagione, su Netflix dall’11 marzo

Il reality sportivo ad alta velocità torna su Netflix: ecco il trailer di Formula 1: Drive to Survive 4, in pole position sulla piattaforma dall'11 marzo.

La serie Formula 1: Drive to Survive torna con quella che promette di essere la stagione più entusiasmante di sempre. Rivalità agguerrite, un intenso spirito di squadra, nuovi piloti e un sorprendente vincitore del campionato rendono questa stagione memorabile.

Per chi non conoscesse la serie, si tratta di una commistione originale e appassionante di immagini sportive e reality show, vissuto sia in pista a velocità folli che nel dietro le quinte, con tantissimi interventi di ogni tipo da parte di indomiti piloti, parenti degli stessi, partecipanti alla scuderia e fan.

La quarta stagione riporta i fan dietro le quinte regalando ancora una volta immagini inedite e un’esperienza in prima persona, mentre i piloti e i team si preparano a competere per la vittoria in una delle stagioni più entusiasmanti di sempre.

