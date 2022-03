Apple vende un cavo Thunderbolt 4 da quasi 160$

Apple ha spesso avuto modo di farsi riconoscere per via di diversi gadget associati ai suoi dispositivi, che spesso non si presentano con prezzi particolarmente accessibili.

Dopo che nella giornata di ieri la compagnia ha annunciato il suo monitor Studio Display, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, il colosso ha svelato anche un nuovo cavo Thunderbolt 4 che si presenta proprio in combinazione con quest’ultimo, il quale si presenta con l’opzione da 1,8 metri per 129$ e con un’ulteriore da 3 metri per 159$.

Come confermato dalla compagnia, il cavo in questione è in grado di trasferire fino a 40 GB al secondo con USB 4 e fino a 10 GB al secondo con USB 3.1 Gen 2, oltre che 100 W di energia, i quali risultano perfetti per MacBook Pro e MacBook Air.

Ovviamente, nonostante non si tratti di un prezzo basso, c’è da dire che abbiamo a che fare con un cavo di altissima qualità, e che questo si presenta con la possibilità di creare un ottimo ecosistemi con i propri dispositivi del colosso di Cupertino, realizzando quindi potenzialmente una postazione all’avanguardia con vari dei device compatibili che possono essere collegati attraverso i nuovi cavi Thunderbolt 4.