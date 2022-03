The Batman: Matt Reeves conferma che la serie sulla polizia di Gotham è stata cancellata

Ieri avevamo proposto una news in cui Matt Reeves dichiarava che la serie TV tratta da The Batman dedicata alla polizia di Gotham aveva, invece, preso la forma di un progetto dedicato all’Arkham Asylum, ed oggi il regista ha dichiarato che lo show sulla Gotham PD è stato definitivamente cancellato.

Qui sotto trovate le parole di Matt Reeves a Happy Sad Confused:

Tra le cose che dovevamo fare e che non si faranno c’è il progetto sulla polizia di Gotham, che è stato sospeso. Non lo faremo.

La serie ormai cancellata sulla polizia di Gotham City doveva essere una sorta di prequel di The Batman, che prendeva ispirazione dal fumetto Anno Uno. All’epoca dell’annuncio, ovvero nel 2020, Matt Reeves aveva descritto lo show come un’analisi profonda della corruzione di Gotham City. Nello show sarebbe stata mostrata anche la prima apparizione di Batman come vigilante mascherato.

Matt Reeves aveva dichiarato sul progetto:

Gli spettatori vedranno la storia dal punto di vista della polizia corrotta di Gotham City, e di un poliziotto in maniera particolare. E la storia sarà di base una lotta per l’anima di quel poliziotto.

Il regista ha però detto che si augura in futuro di poter rimettere mano al progetto, che per ora farà spazio ad altre idee: la serie TV sul Pinguino e quella sull’Arkham Asylum.