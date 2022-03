The Batman: Robert Pattinson spiega perché nel film Bruce Wayne non è un playboy

Robert Pattinson ha spiegato a Entertainment Weekly il motivo per cui non è stato proposto un Bruce Wayne Playboy in The Batman.

Qui sotto trovate le parole di Robert Pattinson sul Bruce Wayne non playboy di The Batman:

Quando pensi a Bruce Wayne immagini un playboy, che è un qualcosa in cui il personaggio si nasconde per non far scoprire la sua identità come Batman. Allontanarlo da questa caratteristica, paradossalmente, gli ha dato più senso. C’è qualcosa di particolare in una persona capace di scindere tra tre personalità diverse, sapendo passare da una all’altra. E questo è un atteggiamento ancora più sociopatico rispetto ad una persona che non sembra avere il controllo e che si mette addosso un finto abito. Lo rende un po’ più fuori controllo. Da solo, dopo che i suoi genitori sono morti quando aveva dieci anni, si sente incredibilmente vulnerabile, e deve avere un altro alterego per sopravvivere a sé stesso, un qualcuno che lotti i criminali di Gotham City.

Ricordiamo che The Batman è uscito al cinema il 3 marzo.