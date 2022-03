RTX 3090 Ti sarebbe vicina, mentre RTX 3070 Ti da 16 GB cancellata

Stando a dei recenti rumor, sembra che avremo modo di mettere mano sulle RTX 3090 Ti già nel corso del mese di marzo, nello specifico nella giornata del 29. Tuttavia, ci sono delle pessime notizie per quel che concerne la RTX 3070 Ti da 16 GB, che sarebbe infatti stata cancellata.

La compagnia ha già confermato la prima scheda nel corso del CES, stando a quel che sappiamo si tratterà di un dispositivo che offrirà delle performance davvero particolarmente elevate rispetto al passato, seppur siamo ancora in attesa di ricevere ulteriori informazioni in merito alla scheda video. A quanto pare, questa sarebbe stata rinviata per via nella necessitò di sostituire la memoria.

Per quel che concerne le RTX 3070 Ti da 16 GB, pare che ci sia da perdere le speranze, seppur non sia la prima volta in cui si parla della cancellazione del dispositivo. Con le RTX 4000 ormai alle porte però, potrebbe questa volta trattarsi dell’ultima.

Siamo in attesa di annunci da parte della compagnia in merito ai due dispositivi, quando finalmente il colosso avrà modo di parlare dei suoi prossimi piani, seppur pare che ci sarà ancora da aspettare molto per le Ada Lovelace.