Grey’s Anatomy e Station 19: doppio episodio crossover su Disney+ dal 23 marzo

Disney+ ha annunciato che la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy e la quinta stagione di Station 19 torneranno in Italia, in esclusiva, sulla piattaforma streaming a partire da mercoledì 23 marzo, con un doppio episodio crossover.

Le serie proseguiranno poi con un nuovo episodio a settimana. Le due serie torneranno dopo una pausa, entrambe con il nono episodio delle rispettive stagioni, e le storie degli amati protagonisti si incroceranno ancora una volta in un doppio episodio crossover: “Partiti dal nulla”, il nono episodio della quinta stagione di Station 19, e “Non è il momento di morire”, la seconda parte del crossover nonché nono episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy.

Queste le sinossi dei due show:

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Praticamente cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, Andy Herrera è una vigilessa del fuoco sicura di sé ed è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l’ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere ed è un mentore sia per lei che per Jack Gibson, il tenente della stazione. Jack è impavido come Andy, ma quando i due sono insieme, volano scintille e gli opposti si attraggono.

Leggi anche: