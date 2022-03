Da non aprire mai: la nuova opera di Ken Niimura in libreria dal 24 marzo

Miti e folclore giapponese nel nuovo libro di Ken Niimura Da non aprire mai, nelle librerie dal 24 marzo per BAO Publishing.

Dopo I Kill Giants e Henshin, Ken Niimura torna nel catalogo BAO con un corposo volume di racconti popolari giapponesi sull’attrazione del proibito e le contraddizioni della natura umana: Da non aprire mai, disponibile dal 24 marzo.

Tre miti locali “mukashi banashi”, onirici e delicati, sospesi tra leggenda e realtà, resi con lo stile inconfondibile dell’autore che li reinterpreta a fumetti per coglierne l’aspetto più universale. Una scatola che non deve essere aperta, una donna misteriosa che non deve essere vista durante la tessitura, un vasetto contenente un veleno o forse il più dolce dei mieli. Cosa scatta nel momento in cui qualcosa è proibito? I protagonisti di queste storie affronteranno con tutte le loro forze l’irresistibile voglia di cadere in tentazione.

Ken Niimura, l’indimenticabile disegnatore di I Kill Giants, reinterpreta in questo corposo volume tre racconti tradizionali giapponesi sulle tentazioni – del genere mukashi banashi, antichi più di mille anni – e attribuisce loro nuovi finali, rendendo questo libro uno studio a volte buffo, a volte drammatico, sulla natura umana, con un sagace uso del colore rosso a simboleggiare l’eterno, ma anche l’irrimediabile.

Ken Niimura è un illustratore e disegnatore ispanico-giapponese. È l’autore di Henshin, manga costituito da diverse storie brevi collegate tra loro e pubblicato in Italia da BAO Publishing, e Umami, vincitore nel 2018 del Premio Eisner come Miglior Fumetto Digitale. Ha creato insieme a Joe Kelly I kill giants, portato in Italia sempre da BAO Publishing, che nel 2011 ha vinto il Premio Gran Guinigi come “Miglior Sceneggiatura” e nel 2012 è valso a Niimura il prestigioso International Manga Awards. Dall’opera è stato tratto l’omonimo film nel 2017, con Zoe Saldana. Le opere di Ken Niimura sono state tradotte in dodici lingue. Vive e lavora a Tokyo.

