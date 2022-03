The Batman: Matt Reeves vorrebbe Hush nei prossimi film

Matt Reeves ha parlato dei villain dei prossimi film su The Batman, e tra quelli che più interesserebbero al regista ci sarebbe Hush.

Intervistato da Twitter Movies, il regista Matt Reeves si è espresso sui prossimi lungometraggi di The Batman e sui villain che vorrebbe portare sul grande schermo per i nuovi progetti, ed una volta incalzato ha subito chiamato in causa Hush.

Ecco le parole di Matt Reeves:

Sarei interessato a tanti personaggi, però Hush sarebbe uno dei più intriganti. Sceglierei lui. Ciò non significa che il prossimo cattivo dei film di Batman sarà Hush, perché ce ne sarebbero davvero tanti. E quello che andremo prossimamente a portare sul grande schermo, se ne avremo l’opportunità, fa già parte di tutta una serie di idee in programmazione. Perciò, perfavore, non riportate che si farà sicuro un film su Hush.

Ricordiamo che il personaggio di Hush è apparso per la prima volta in un arco narrativo dei fumetti di Batman del 2002. Intanto questa è la sinossi di The Batman, film uscito il 3 marzo:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.