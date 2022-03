Samsung Galaxy S23: insider mostra il presunto design

Il noto leaker Ice Universe è da poco tornato all’azione parlando degli smartphone Samsung Galaxy S23, e mostrando il presunto design che il dispositivo principale della serie potrebbe presentare il prossimo anno, quando teoricamente verrà lanciato da parte del colosso sudcoreano. È bene sottolineare che abbiamo a che fare con materiale non ancora ufficiale, e che di conseguenza – nonostante l’autorevolezza della fonte – nel giro di qualche mese potremmo trovarci davanti a un risultato ben diverso.

Come potete vedere nelle immagini presenti qui di seguito si parla di una fotocamera per i selfie sotto allo schermo, di sicuro il risultato migliore per quel che riguarda il “fastidio” di soluzioni come notch e punch-hole, seppur al momento si abbia a che fare con una tecnologia a dirla tutta ancora alquanto acerba. A quanto pare però, il colosso potrebbe avere tutto pronto per implementare la novità già nel corso del prossimo anno.

Non si tratterebbe tra le altre cose della prima volta in cui vediamo questo tipo di design applicato su degli smartphone Samsung, considerando infatti che il colosso ha già applicato questa soluzione per i Galaxy Z Fold 3, e potrebbe fare lo stesso anche per i suoi prossimi pieghevoli. Al momento, c’è da dire, abbiamo visto gli S22 giungere sul mercato da davvero pochissimo, e nonostante non sia strano trovarsi davanti ad anticipazioni di questo tipo, di sicuro servirà aspettare ancora molto al fine di ricevere novità precise in merito al tutto.

Staremo quindi a vedere se nel corso di qualche mese Ice Universe ci avrà preso in pieno con i render dei nuovi gioiellini, o se Samsung deciderà di presentarsi ancora con la sua serie flagship in maniera più classica, attraverso delle fotocamere più classiche.