Russian Doll 2 uscirà su Netflix il 20 aprile, ecco il teaser

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso attraverso un video teaser l’annuncio che riguarda l’uscita di Russian Doll 2, la seconda stagione della serie TV con protagonista Natasha Lyonne, che verrà distribuita il 20 aprile.

Qui sotto trovate il teaser con l’annuncio della data di uscita di Russian Doll 2, in un filmato con Natasha Lyonne protagonista.

Il progetto vedrà la Lyonne fare da showrunner e da produttrice esecutiva del progetto. Tra gli altri protagonisti del cast ci sono Charlie Barnett, Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, e la nuova entrata Annie Murphy.

La sinossi della seconda stagione di Russian Doll recita:

Ambientata quattro anni dopo che Natasha ed Alan sono sfuggiti all’anello temporale, la seconda stagione continuerà a oscillare tra l’umorismo e la fantascienza. Scoprendo un destino ben peggiore rispetto ad una morte senza fine, in questa stagione Nadia e Alan scaveranno nel loro passato attraverso un portale situato in uno dei luoghi più popolari di Manhattan. Questa nuova avventura presto si rivelerà tutt’altro che un qualcosa di vantaggioso, ed i protagonisti dovranno cercare un modo per uscirne.

Ricordiamo che la prima stagione di Russian Doll è uscita nel 2019 su Netflix, composta da otto episodi.