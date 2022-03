La Russia vuole disconnettersi dalla rete internet globale

La Russia è pronta a disconnettersi dalla rete internet globale? Ne parlano diversi media, sostenendo che l’11 marzo il governo di Mosca potrebbe prendere la drastica decisione, dando luce verde al progetto RuNet.

A rivelarlo è il sito Nexta, che tuttavia dall’inizio del conflitto in Ucraina più di qualche volta ha rilasciato notizie sensazionalistiche e non verificate indipendentemente.

Nexta, a sostegno dello scoop, riporta anche quella che sembra la scansione di un documento ufficiale firmato dal governo russo. Le infrastrutture informatiche della Russia a quel punto vivrebbero in una bolla isolata dal resto del mondo, in modo non poi così dissimile a quanto già avviene in Cina e in Corea del Nord.

Il Cremlino avrebbe pieno controllo su internet, e in particolare sul flusso di informazioni provenienti dall’esterno. È un problema anche per le organizzazioni occidentali che studiano e monitorano la propaganda online del governo russo.

Il progetto RuNet è nato diversi anni fa e nel frattempo il governo ha già condotto diversi test per accertarsi della stabilità e della sicurezza della rete. Il progetto è nato con la premessa di voler rendere la Russia immune dagli attacchi informatici stranieri.

La ‘secessione informatica‘ della Russia aprirebbe poi le porte a scenari ancora più inquietanti. In queste ore gli analisti hanno citato più volte l’ipotesi di un violento attacco informatico della Russia contro le infrastrutture informatiche occidentali.

Il piano della Russia prevede il passaggio ai server DNS localizzati in territorio russo, la cancellazione dai siti russi di tutti i codici Javascript che utilizzano risorse estere e quindi l’introduzione di nuovi sistemi di autentificazione per gli utenti.