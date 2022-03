iPhone SE 5G: Ming-Chi Kuo parla del device prima del reveal

In attesa del reveal dei nuovi iPhone SE, che dovrebbero mostrarsi nel corso del nuovo evento Apple di domani, il noto analista Ming-Chi Kuo ha da poco parlato di alcune informazioni in merito ai device in questione.

All’effettivo, non abbiamo ancora molte informazioni in merito agli articoli in questione, i quali potrebbero prendere il nome di iPhone SE 5G, iPhone SE 2022 o iPhone SE 3, e presentarsi solamente in seguito, nonostante molteplici rumor in merito alla loro presenza nel corso della conferenza di marzo siano spuntati in rete. Trovate qui di seguito le anticipazioni di Kuo tradotte da noi.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

Produzione di massa a marzo del 2022

Vendite stimate di 25-30 milioni di unità nel corso del 2022

64, 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione

SoC A15 Bionic all’interno e supporto al 5G

Colori bianco, rosso e nero

Design simile agli attuali iPhone SE

Non si parla quindi di nuove informazioni in merito a quanto era stato recentemente anticipato, seppur solamente l’evento distante solamente qualche ora avrà modo di confermare o smentire quanto anticipato, facendo finalmente luce in merito a quello che avremo modo di provare con mano grazie a Apple nel corso del 2022, almeno per quel che concerne i dispositivi della serie budget SE, in attesa di novità anche nel campo dei Mac.