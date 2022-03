Sony e Honda produrranno auto elettriche assieme: è ufficiale, primo EV nel 2025

04—Mar—2022 / 11:39 AM

Dopo il successo dei suoi avveniristici concept, alla fine Sony debutterà veramente nell’industria automobilistica. Una scommessa rischiosa, se si pensa che altri colossi avevano tentato – con scarso successo – di entrare nell’automotive: basti pensare al colossale fallimento della Dyson, o al tentennamento di Apple, che va avanti ormai da anni.

Sony però potrà contare su una partnership di eccezionale livello. Sony ha stretto un’alleanza con Honda. Le due aziende formeranno una nuova joint venture, con l’obiettivo di produrre auto elettriche assieme. Sebbene non ci sia ancora un accordo definitivo, Sony e Honda hanno già firmato un’intesa preliminare.

La joint venture tra Honda e Sony potrebbe essere fondata già entro la fine del 2022, con il primo veicolo pronto per il debutto nel 2025, a tre anni da oggi.

Honda gestirà la produzione della prima auto. Mentre la nuova azienda si occuperà dello sviluppo del design e delle tecnologie della vettura — sfruttando anche il know how di Sony e, in particolare, quanto visto sulla superba Sony Vision S.

Ricordiamo che Sony non si è limitata a realizzare una concept car, ma ha anche investito nella progettazione di sensori e altre tecnologie per l’automotive.

La nuova compagnia tenterà di occupare la prima linea nel fronte dell’innovazione, evoluzione ed espansione della mobility di prossima generazione in tutto il mondo. Vogliamo portare avanti un approccio ambizioso, creando valore che ecceda le aspettative e la stessa immaginazione dei clienti

ha dichiarato Toshiro Mibe, CEO di Honda.

La Sony Vision S è una concept car perfettamente funzionante. A gennaio del 2021, Sony ha portato la sua auto sulle strade europee.