Kickstarter ha un nuovo campione di incassi, battuto il record dei Pebble Watch

Dopo ben sette anni, una nuova campagna Kickstarter ha infranto il record detenuto dai Pebble Watch, che nel lontano 2015 avevano raccolto oltre 10 milioni di dollari in poco tempo. Il nuovo detentore del record è il prolifico autore di romanzi Brandon Sanderson, che ha scelto di usare la piattaforma di crowdfunding per finanziare i libri, e-book e audiolibri che pubblicherà nel corso dei prossimi 12 mesi.

Sanderson voleva raccogliere 1 milione di dollari in circa un mese. È andata a finire che l’obiettivo è stato raggiunto in appena 35 minuti — e nel frattempo la campagna ha già raccolto oltre 20 milioni di dollari. La campagna Kickstarter non è ancora conclusa, il che significa che il progetto potrà ottenere altri fondi.

Sanderson offre ai suoi supporter diversi perk: nel 2022 intende pubblicare quattro libri, uno per trimestre. Finanziando la campagna è possibile ricevere tutti i libri in diversi formati: ebook, copertina rigida di lusso, oppure audiolibro.

Il formato dipende dall’importo donato dall’utente. Ma non solo: gli utenti, spendendo di più, possono anche abbonarsi a quello che in gergo viene chiamato subscription box, ossia un servizio che ciclicamente manda a casa dell’abbonato delle scarole piene di gadget, t-shirt e merchandising vario. Si chiama ‘A year of Sanderson‘ e per abbonarcisi bisogna donare minimo 360$:con questa cifra si ricevono anche i quattro libri, ma in formato e-book e non in copia fisica (se si vuole anche quella bisogna spendere 480$).

Nota a margine: tutti e quattro i libri sono soprannominati ‘Mistery Project‘. Sanderson non ha fornito una sinossi, né tantomeno un’anticipazione della loro ambientazione. Insomma, chi ha sostenuto il progetto lo ha fatto compiendo un atto di fede. In compenso, la pagina Kickstarter del progetto mostra un’anteprima delle copertine dei quattro libri.

Tutti i prodotti della campagna crowdfunding verranno spediti anche in Italia.