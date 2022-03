Free Guy 2: il presidente dei 20th Century Studios lo definisce “una storia fantastica”

Durante una conversazione con il The Hollywood Reporter, il presidente dei 20th Century Studios, Steve Asbell, ha parlato di vari progetti in cantiere, tra i quali c’è anche Free Guy 2, il sequel del lungometraggio con Ryan Reynolds che sta procedendo con la lavorazione.

Secondo Steve Asbell:

Ci sono film come Avatar, Il Pianeta delle Scimmie, ed ora anche Free Guy per cui è stata stabilita un’uscita al cinema per un pubblico abbastanza ampio. Abbiamo diversi film di Avatar in arrivo, ed abbiamo diversi film su Free Guy. Siamo abbastanza impegnati. Per Free Guy 2 stiamo aspettando una sceneggiatura che sarà consegnata tra qualche giorno. Posso dire che è una storia fantastica.

Diretto da Shawn Levy, il primo film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa è la sinossi:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Free Guy è disponibile su Disney+.