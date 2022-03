Elden Ring: Ming-Na Wen protagonista del corto promozionale live action

Non che un titolo di primissima fascia come Elden Ring ne abbia bisogno, ma l’idolatrato videogioco From Software ha ora una testimonial di livello: l’attrice Ming-Na Wen, recentemente vista in The Book of Boba Fett e ora protagonista di uno spot in live action in cui invita i giocatori a dare il meglio per affrontare l’epica avventura del Senzaluce.

Il gioco è disponibile dal 25 febbraio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, via Steam, ed è un grandioso (e impegnativo) action RPG ideato e realizzato da Hidetaka Miyazaki (designer dell’acclamata serie Dark Souls), con una lore tratteggiata insieme all’autore di Game of Thrones, George R.R. Martin.

All’inizio dell’avventura, al momento di scegliere la propria via, i giocatori s’immergeranno nel mondo di gioco, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate. Si potrà attraversare le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, per conto proprio od online con gli amici. Scalare montagne impervie, entrare in castelli mozzafiato e visitare altri luoghi spettacolari che compongono l’opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.

Le opzioni di personalizzazione e il gameplay di Elden Ring permettono ai giocatori di definire il proprio stile di gioco. La sperimentazione è incoraggiata, grazie a un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. I giocatori sono spinti a seguire dei percorsi di progressione inesplorati in precedenza. Ci si potrà gettare a capofitto in battaglie feroci contro i nemici o sfruttare la furtività per avere un vantaggio. Sono i giocatori a decidere come affrontare le molte sfide che li attendono.

