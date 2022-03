Weird: The Al Yankovic Story, Evan Rachel Wood sarà Madonna

Il cast di Weird: The Al Yankovic Story si arricchisce di nuovi nomi: Rainn Wilson sarà il Dr. Demento, mentre Toby Huss e Julianne Nicholson vestiranno i panni dei genitori di Weird Al, che nella pellicola sarà interpretato da un baffuto Daniel Radcliffe. La particolarità è che nel film vedremo anche una giovane Madonna, interpretata da Evan Rachel Wood.

La notizia è interessante in particolare perché è raro che Madonna acconsenta a essere rappresentata “ufficialmente” da qualcun altra. Tanto che il biopic che voleva realizzare Universal qualche anno fa, Blonde Ambition, è caduto in un limbo. In questo caso, tuttavia, Miss Ciccone ha fatto uno strappo alla regola perché il rapporto con Weird Al è profondo e di lunga data: lei è stata probabilmente l’unica a suggerire allo stesso una parodia, quella di una sua stessa canzone, “Like a virgin”, divenuta poi “Like a surgeon”.

La pellicola sarà prodotta da Funny or Die e Tango per The Roku Channel, con Eric Appel alla regia, dopo che anni fa diresse il corto omonimo che ha fatto da “pilot” per il lungometraggio. In quell’occasione, il ruolo di Weird Al fu affidato ad Aaron Paul.

Leggi anche: