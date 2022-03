Quali prodotti presenterà Apple durante l’evento dell’8 marzo?

Apple annuncerà i suoi prossimi prodotti durante un evento annunciato per l’8 marzo. Questione di una settimana. Secondo i principali rumor, Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone SE 5G, lo smartphone entry-level dell’azienda.

Nello stesso evento potrebbe presentare anche una nuova versione dell’iPad Air e una versione hing-end, e quindi con prestazioni più alte, del suo Mac Mini.

Sarà ancora una volta un evento virtuale, senza pubblico in presenza. Lo aveva anticipato il giornalista Mark Gurman, sostenendo che tornare ad un evento con il pubblico sarebbe stato contradditorio, dato che Apple non ha ancora ordinato il ritorno in ufficio dei suoi dipendenti, oltre al fatto che lo staff degli Apple Store, a differenza dei clienti, deve ancora indossare obbligatoriamente la mascherina. L’emergenza non è ancora finita.

La parola d’ordine dell’evento del prossimo 8 marzo è “Peek performance“, rendendo l’ipotesi del nuovo Mac Mini high-end ancora più credibile.

Sul nuovo iPhone SE ci sono rumor contradditori. Praticamente sicuramente avrà per la prima volta un modem 5G – ormai lo standard anche nella fascia economica del mercato -, mentre non sappiamo se ci saranno importanti novità per quel che riguarda il design e la fotocamera. Secondo alcuni insider la risposta ad entrambi gli interrogativi è positiva, secondo altri negativa. Sicuramente il dispositivo monterà un processore più performante — del resto l’ultimo iPhone SE è stato presentato due anni fa.

Apple tradizionalmente organizza tre eventi di lancio ogni anno: si inizia a marzo, per poi ridarsi appuntamento durante l’estate e quindi a settembre, per il tradizionale lancio dei nuovi iPhone top di gamma e della linea Apple Watch.