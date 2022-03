iPhone SE e iPad Air sembrerebbero confermati per l’evento Apple di marzo

Non abbiamo al momento dettagli specifici in merito a quello che Apple avrà modo di svelare nel corso del suo nuovo evento che avrà luogo nella giornata dell’8 marzo 2022, ma come avviene spesso in questi casi, non mancano indizi che abbiano modo di anticipare quello che verrà mostrato, visto che mantenere segreti di questo tipo risulta alquanto difficile.

Con la data che si avvicina, il noto leaker Evan Blass ha dichiarato di aver scoperto dei dettagli in merito agli iPhone SE di terza generazione e a dei nuovi iPad Air che avrebbero versioni pronte a offrire il supporto al 5G.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli precisi sul tutto, dopo che i report non sono di certo mancati nel corso degli ultimi mesi, e resta all’effettivo solamente modo di scoprire in quale maniera la compagnia avrà modo di continuare le proprie serie. Dopo che Bloomberg, grazie al noto insider Mark Gurman ha già avuto modo di approfondire i dispositivi in questione, non si tratta quindi che di un’ulteriore conferma in merito a quando finalmente avremo modo di vedere il lancio dei nuovi iPhone SE e dei prossimi iPad Air.

Per quel che riguarda i primi dispositivi, è già stato quasi confermato, seppur per il tutto sia bene aspettare prima delle novità ufficiali da parte della compagnia, che arriveranno ormai solamente nel giro di qualche giorno, che vedremo all’interno il SoC A15 Bionic già utilizzato per gli iPhone 13, con quindi il supporto al 5G garantito. Questo, a quanto pare, potrebbe essere incluso anche in delle versioni specifiche dei nuovi iPad Air, e considerando che fino a ora tutte le anticipazioni di Gurman sembrano confermate, come approfondito in questo articolo, sembra che avremo modo di vederne delle belle anche per ulteriori prodotti.