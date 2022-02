iPhone SE 3 e iPad Air: Gurman avrebbe svelato la data d’uscita

Si continua a parlare da tempo dei piani di Apple per il 2022, visto che la compagnia non ha ancora avuto modo di fornire alcun tipo di novità relativa ai prodotti che lancerà sul mercato nei prossimi mesi. Tuttavia, dopo che il noto insider Mark Gurman ha già anticipato l’arrivo di un evento primaverile pieno di novità, un nuovo report dello stesso giornalista di Bloomberg è arrivato, ma questa volta sono stati approfonditi nello specifico iPhone SE 3 e iPad Air.

Non si è trattato di speculazioni poco precise, visto che una vera e propria data d’arrivo dei due dispositivi è arrivata, si parla nello specifico dell’8 marzo 2022. Al momento, non abbiamo ancora novità ufficiali da parte del colosso di Cupertino, che di sicuro, nel caso in cui il tutto fosse veritiero, avrà modo di confermare l’indiscrezione e di fornire agli utenti un orario preciso a cui collegarsi per scoprire di più in merito ai suoi gioiellini.

Parlando degli iPhone SE 3, dovremmo trovarci davanti a una versione esteticamente molto simile a quella del 2020, che prende spunto dagli iPhone 8, dispositivi che hanno ormai qualche anno sulle spalle, presentando all’interno un SoC della serie A, verosimilmente proprio gli A15 Bionic visti con gli iPhone 13. Pare che si parli di sostanziali miglioramenti alle fotocamere rispetto alla serie budget, come anche della connettività 5G.

Quest’ultima dovrebbe essere presente anche per i prossimi iPad Air, i quali verosimilmente saranno per la maggior parte dei dettagli simili ai vecchi dispositivi. Le ulteriori indiscrezioni riguardano il reveal di iOS 15.4 nel corso del nuovo evento di marzo, con un lancio fissato per la metà del mese. A quanto pare, la conferenza sarà solo digitale, ma anche in questo caso, dovremo aspettare delle novità da parte della compagnia al fine di saperne di più, seppur sarà comunque di sicuro possibile seguirlo comodamente da remoto.