Google Pixel 7 sarà piuttosto diverso, stando ai primi render

Google è tornata al meglio in carreggiata nel mercato dei dispositivi di fascia alta per quel che concerne gli smartphone grazie ai suoi Pixel 6 da pochissimo, con i telefoni che hanno per fortuna hanno già avuto modo di fare il loro debutto nel nostro paese in seguito al lancio iniziale. Tuttavia, si parla già di come la compagnia potrà continuare la sua serie, fra anticipazioni relative al nuovo SoC Tensor che verrà realizzato e ulteriori relative al design dei nuovi gioiellini, come quelle recentemente riprese sulle pagine di Gizmochina.

Si parla nello specifico dei Google Pixel 7, i quali potrebbero presentare diverse differenze nel campo del design rispetto a quanto visto con la nuova serie, almeno stando ai primi render apparsi in rete, che potete ammirare nel concept trailer presente qui di seguito. Ovviamente, è bene specificato che abbiamo a che fare con del materiale leakato e che all’effettivo non ci sono certezze relative all’effettivo design che i dispositivi avranno una volta rilasciati.

Stando a quanto visto, Google avrebbe optato per i suoi prossimi gioiellini per una lente periscopica separata dalle altre, con un design ancora più riconoscibile rispetto a quanto già visto. Le specifiche leakate parlano di un telefono con display da 6,7 pollici o da 6,8 pollici OLED curvo con risoluzione QHD+, pronto a supportare gli ormai sempre più utilizzati 120 Hz. Si parla anche di un sensore per le impronte digitali sotto quest’ultimo.

Ovviamente non potrebbe mancare un nuovo SoC Tensor della compagnia, mentre si parla per quanto riguarda le colorazioni di: Stormy Black, Kinda Coral, Sorta SeaFoam e Cloudy White. Non ci sono informazioni precise relative a quando il dispositivo dovrebbe essere lanciato sul mercato, ma pare che il mese fortunato sarà quello di ottobre 2022.