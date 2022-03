WhatsApp: reazion ai messaggi in arrivo anche su desktop?

Sembra che nel giro di non troppo tempo potremmo vedere le reazioni ai messaggi di WhatsApp giungere non solo su mobile, ma anche su desktop.

Dopo che si continua a parlare da diverso tempo delle reazioni ai messaggi di WhatsApp, le quali una volta introdotte permetteranno agli utenti – come avviene su diverse altre piattaforme – di comunicare il propri stato in merito a un messaggio grazie a una semplice emoji, sembra che il tutto avrà modo di giungere nel giro di non tropo tempo anche su desktop.

A parlare del tutto sono le pagine di WABetaInfo, particolarmente informate in merito alla materia in questione e sempre pronte ad anticipare le aggiunte della piattaforma di messaggistica prima che queste vengano rese ufficiali.

C’è da dire che il debutto della funzionalità anche su desktop non era però di certo imprevedibile, dato che la compagnia ha avuto modo nel corso degli ultimi mesi di riuscire a supportare in particolar modo anche questo lato del proprio ecosistema di WhatsApp.

Non ci resterà che vedere quando nel corso dei prossimi mesi il tutto avrà finalmente modo di essere confermato e aggiunto in via ufficiale per tutti gli utenti, di sicuro solamente in seguito a quando tutti i test saranno finiti, dato che il colosso continua a lavorare da ormai molteplici mesi alla funzionalità in questione.