Umma: trailer e poster dell’horror con Sandra Oh prodotto da Sam Raimi

Sandra Oh è la protagonista dell'inquietante horror Umma, diretto da Iris K. Shim e prodotto da Sam Raimi, di cui vi mostriamo il primo trailer e il poster.

Sam Raimi presenta un nuovo horror da lui prodotto, che unisce il folklore orientale (e coreano, nello specifico) agli stilemi del cinema del terrore americano: Umma. Dal film con Sandra Oh, diretto da Iris K. Shim e in arrivo nelle sale statunitensi il 18 marzo, vi mostriamo il poster e il primo trailer.

“Umma” in coreano, vuol dire “madre” ed esemplifica la minaccia del film: lo spirito maligno della madre della protagonista, che si insinua nella altrimenti tranquilla vita di campagna di Amanda (Sandra Oh) e della figlia (Fivel Stewart). Quali saranno le conseguenze di questa malefica presenza? Perché Amanda sente di star diventando come la sua vendicativa madre?

