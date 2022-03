Sonic 2 – Il film: un teaser e un poster che fanno il verso a Batman

L’uscita di The Batman, domani, polarizza l’attenzione del pubblico cinematografico, ma uno spot parodistico è sicuramente un buon modo per farsi notare, in vista del proprio, successivo, debutto: ecco quindi che la campagna marketing di Sonic 2 – Il film ci regala un buffo teaser (con qualche scena inedita) e un simpatico character poster con il nostro simpatico e ipercinetico istrice che diventa “Blue Justice”.

Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Questa la sinossi ufficiale del film, in arrivo il 7 aprile:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

