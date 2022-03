Samsung Galaxy A13 4G e Galaxy M23 5G: spuntano anche le certificazioni

Le certificazioni dei Samsung Galaxy A13 4G e Galaxy M23 5G sono da poco apparse in rete, le quali confermerebbero l'imminente lancio dei gioiellini.

Recentemente, la certificazione NBTC è stata fornita agli smarthpone Samsung Galaxy A13 4G e Galaxy M23 5G, dispositivi non ancora all’effettivo confermati dalla compagnia, ma che dovrebbero fare parte della miriade di telefoni che verranno rilasciati da parte del colosso nel corso dei prossimi mesi.

Abbiamo a che fare con dei telefoni che sono già apparsi sulla piattaforma di Geekbench, e nonostante quindi Samsung non abbia ancora avuto modo di approfondire il tutto, c’è da dire che all’effettivo si tratta solamente di un’ulteriore conferma arrivata prima dell’annuncio ufficiale dei dispositivi.

Al momento, è bene sottolineare che tutte le certificazioni hanno confermato solamente alcuni dei mercati in cui i nuovi dispositivi dovrebbero essere rilasciati, e che potremmo di conseguenza non vedere il tutto giungere anche nel nostro paese. C’è da dire quindi che solamente il colosso avrà modo di rendere il tutto più chiaro attraverso degli annunci ufficiali, con le varie specifiche tecniche dei gioiellini e le relative disponibilità in termini di paesi, date e prezzi.

Per quel che concerne il Galaxy A13 4G, stando almeno a quanto anticipato dalla piattaforma di Geekbench, come recentemente spiegato sulle pagine di GizChina, dovrebbe essere utilizzato il SoC Exynos 850 targato MediaTek, con un clock si base di 2 GHz, oltre che solamente un totale di 3 GB di RAM, assieme a OneUi 4 basata su Android 12 e un pannello IPS LCD che dovrebbero completare la configurazione.

Stando a quel che sappiamo, parlando del Samsung Galaxy M23 5G, questo si presenterà con una batteria da 5.000mAh, dimensioni standard di conseguenza, seppur si parli di ricarica veloce solamente per 15 W. All’interno dovrebbe essere utilizzato il SoC Snapdragon 750G con il supporto al 5G, con 12 GB di RAM e Android 12 che sembrano ormai quasi confermati in vista dell’annuncio ufficiale, che aspettiamo comunque per tutte le esatte conferme.