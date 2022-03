Joe Biden continua a snobbare volutamente Tesla, Elon Musk non la sta prendendo benissimo

Per l'ennesima volta, parlando dell'industria delle auto elettriche, Joe Biden ha completamente ignorato Tesla. Elon Musk non l'ha presa benissimo.

Durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, un’importante ricorrenza dove il Presidente degli USA interviene davanti al Congresso convocato a sezione riunite, Joe Biden ha anche affrontato il tema delle auto elettriche.

Ha parlato dei progressi e degli investimenti di Ford e General Motors, dimenticandosi però di un particolare marchio: Tesla, che incidentalmente non solo è un’azienda tanto americana quanto le altre due, ma è anche di gran lunga il più grande produttore di auto elettriche al mondo.

Non è la prima volta. Joe Biden aveva già ignorato volontariamente Tesla anche in diverse altre occasioni, concentrandosi esclusivamente sulle due storiche aziende americane.

«Tanto non lo sta guardando nessuno, a nessuno interessano i discorsi di Biden», ha commentato stizzito Elon Musk in uno scambio di email con la CNBC.

Poche ore dopo, su Twitter, Elon Musk si è rivolto direttamente a Joe Biden, ricordandogli che Tesla ha creato oltre 50.000 posti di lavoro negli USA e che i suoi investimenti sul fronte delle auto elettriche ammontano «ad oltre il doppio di quanto disposto da GM e Ford messe assieme».

Elon Musk deve ancora essere invitato ad un meeting ufficiale della Casa Bianca. Lo scorso gennaio il Presidente degli USA ha ricevuto i vertici di Ford e General Motors. Tesla non era stata invitata.

Sempre alla CNBC, Musk ha detto che nel caso in cui dovesse essere convocato «non ci sarebbe stato motivo di preoccuparsi» perché avrebbe «fatto la cosa giusta».

Tuttavia, la CNBC sostiene di aver sentito diverse fonti interne alla Casa Bianca ed avrebbero tutte ribadito che Joe Biden non ha la minima intenzione di convocare Elon Musk in occasione delle prossime riunioni con i dirigenti delle principali aziende automobilistiche attive negli USA.

Secondo la CNBC, Biden sarebbe rimasto infastidito da alcune critiche contro la sua presidenza pronunciate in passato da Elon Musk. I consiglieri del presidente gli avrebbero consigliato di non invitarlo, per il timore che durante una riunione ufficiale – specie alla presenza della stampa – possa metterlo in imbarazzo con degli altri commenti irriverenti.