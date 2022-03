iPhone SE 2: problemi di scorte, il nuovo modello è vicino?

Si continua a parlare ormai da tempo dei nuovi iPhone SE 3, dispositivi che dovrebbero arrivare nel giro di non troppo tempo al fine di evolvere le potenzialità degli iPhone SE 2, ormai presenti sul mercato da diverso tempo. Abbiamo a che fare con la nota serie budget di Apple, la quale non è ancora stata approfondita da quest’ultima, seppur il nuovo evento appena annunciato per il mese di marzo potrebbe finalmente risolvere la situazione, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Dei problemi, come riportato da iMore e ripreso sulle pagine di Gizmochina, riguardano però la disponibilità e le scorte degli iPhone SE 2, che infatti si trovano come particolarmente scarse. Diventa sempre più difficile riuscire ad accaparrarsi uno di questi dispositivi, seppur gli stessi non siano ancora stati abbandonati da parte del colosso di Cupertino, e ciò potrebbe aver all’effettivo confermato che nel nuovo evento del mese di marzo avrà modo di approfondire dei nuovi articoli di questo tipo.

Si parla ad esempio nel Regno Unito di consegne nel giro di 2 settimane, una quantità di tempo abbastanza elevata rispetto agli standard del colosso, la quale potrebbe aver quindi confermato la teoria di un nuovo modello imminente. Stando a quel che sappiamo, la compagnia dovrebbe avere modo di annunciare il nuovo dispositivo con un prezzo di lancio di 100$ più basso rispetto a quanto visto con gli iPhone SE 2, il quale dovrebbe aggirarsi all’incirca sui 300$, sempre che il tutto venga infine confermato ufficialmente.

Dovremmo avere a che fare con un articolo ancora una volta pronto a prendere il design della seconda serie budget della compagnia, il quale dovrebbe inoltre avere modo di supportare la tecnologia del 5G e offrire anche ottime performance grazie al SoC A15 Bionic della compagnia all’interno.