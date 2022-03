Apple conferma l’evento di marzo, focus sulle performance

Apple ha finalmente avuto modo di fare chiarezza in merito ai propri piani per il 2022, visto che, nonostante non si parli ancora nello specifico di veri e propri prodotti, la compagnia ha avuto modo di confermare un evento per il mese di marzo, esattamente nella giornata dell’8. Il tutto verrà trasmesso da Cupertino esattamente alle 19:00 (ora italiana), e possiamo quindi aspettarci già nel giro di qualche giorno molteplici novità in merito alle novità della compagnia per quest’anno, su cui non abbiamo ancora avuto novità precise.

Si parla ancora di una formula solo digitale, e abbiamo diverse anticipazioni in merito a quello che potrebbe venire approfondito nel corso dell’imminente conferenza, arrivata di sicuro non nel momento migliore, ma comunque già programmata in tempi in cui non si parlava ancora di guerra, stando ai molteplici report che l’avevano anticipata. Considerando quello che sappiamo, pare che ci sarà posto per un aggiornamento relativo agli iPhone SE (verosimilmente, gli iPhone SE 3), come anche per gli iPad Air e a un dispositivo che faccia parte dell’enorme famiglia dei Mac, dal mini a un nuovo MacBook Pro.

Nonostante non ci siano informazioni precise in merito a quello che verrà trattato nel corso della conferenza, c’è da dire che il titolo, “peak performance”, o “performance al picco”, fa già intuire che non è detto che non si trovi spazio per il reveal dei SoC M2, dispositivi che potrebbero migliorare di molto quanto visto fino a oggi con gli M1, M1 Pro ed M1 Max del colosso, arrivati in diverse salse per offrire moltissime potenzialità.

Per ora è tutto quindi, e non dovremo che aspettare la giornata dell’8 marzo, salvo spiacevoli rinvii ormai improbabili, vista la vicinanza della data, per scoprire finalmente maggiori informazioni in merito ai piani della compagnia.