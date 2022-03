Fresh: prima clip dal film in arrivo su Disney+ con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones

Dopo il trailer, arriva anche la clip con l'incontro fortuito tra Noa e Steve in Fresh, nuovo film con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones in arrivo su Disney+.

Al supermercato, solitamente, non si fanno incontri interessanti… ma quello tra Noa e Steve in Fresh, che vediamo nella prima clip ufficiale, è destinato a lasciare il segno. Il film, in arrivo su Disney+ il prossimo 15 aprile all’interno del catalogo Star, vede protagonisti Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones.

Il film Legendary Entertainment è diretto da Mimi Cave e oltre a Daisy Edgar-Jones (Normal People) e Sebastian Stan (il franchise di Captain America, Tonya) vede nel cast anche Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now).

Questa la sinossi della pellicola:

Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

