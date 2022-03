Barbie: Ariana Greenblatt entra nel cast del film con Margot Robbie

Arrivano novità dalla produzione del lungometraggio di Barbie, che vedrà Margot Robbie interpretare il personaggio protagonista: Deadline ha rivelato in esclusiva che la giovanissima Ariana Greenblatt è stata ingaggiata per entrare nel cast del film.

Nonostante Ariana Greenblatt siamo molto giovane, oltre al prossimo film su Barbie, l’attrice ha già lavorato in film come In the Heights, Bad Moms Christmas, Boss Baby: The Family Business, Love and Monsters, The One and Only Ivan, ed è comparsa in Avengers: Infinity War vestendo i panni della piccola Gamora.

Il lungometraggio su Barbie vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpreterà il personaggio di Ken. Nel film compariranno anche Simu Liu, America Ferrera, e Kate McKinnon. Non sono stati diffusi ancora dei dettagli riguardo alla storia.

La regia di Barbie è stata affidata a Greta Gerwig, che scriverà la sceneggiatura assieme a Noah Baumbach. Margot Robbie, oltre a fare da protagonista, produrrà il progetto con la sua compagnia, la LuckyChap Entertainment, supportata da Tom Ackerley. Tra gli altri produttori sono inclusi Robbie Brenner, che lavorerà per Mattel, e David Heyman di Heyday Films. E ci saranno anche come produttori esecutivi Josey McNamara e Ynon Kreiz.