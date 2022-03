Su Uber sarà possibile prenotare ristoranti e comprare i biglietti dei concerti

Non solo noleggio con conducente. In alcune città a partire da oggi è possibile utilizzare Uber per prenotare i ristoranti e comprare i biglietti dei concerti.

Uber sta diventando sempre di più un hub versatile per accedere ad un ricco pacchetto di servizi diversi tra loro. Dalle corse NCC al cibo a domicilio, ora si aggiungono altri nuovi servizi. Uber ha annunciato la possibilità di utilizzare l’app per prenotare un tavolo in una selezione di ristoranti, presto sarà anche possibile acquistare i biglietti per i concerti e gli eventi sportivi.

La nuova funzionalità si chiama Uber Explore ed è già disponibile in alcune città. Il nuovo servizio testimonia la volontà di Uber di diversificare ulteriormente il suo business: oggi Uber Eats generà già più ricavi delle corse in auto (2,42 miliardi di dollari contro 2,28 miliardi).

Explore include servizi diversi tra loro: c’è una sezione per la vita notturna, una per i bar e ristoranti, oltre che per la cultura, gli show e i concerti

A partire da oggi, martedì 1 marzo, Uber Explore nelle seguenti città: Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Memphis, Minneapolis – St. Paul, New Orleans, Orlando, San Antonio, San Francisco, Mexico City, alcune aree del New Jersey e dello Stato di New York e Seattle