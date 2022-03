“Signal è stata hackerata”, ma è una bufala (forse nata per danneggiare gli ucraini)

In queste ore sono emerse sui social alcune speculazioni su Signal, popolare app per la messaggistica crittografata. Secondo le voci, l’app sarebbe stato oggetto di un attacco informatico che ne avrebbe compromesso la sicurezza. È una notizia falsa, secondo un comunicato diffuso sui canali social ufficiali dell’app.

Secondo l’azienda dietro all’app, questi rumor farebbero parte di una campagna di disinformazione coordinata nata in risposta all’aumento di popolarità di Signal subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Per la prima volta l’utilizzo di Signal in Ucraina ha superato quello di Telegram.

si legge nel comunicato.

Signal utilizza il protocollo di crittografia end-to-end ‘Open Whisper’. Significa che l’azienda non possiede né controlla i dati sul contenuto delle conversazioni degli utenti. In passato le istituzioni dell’Unione Europea avevano raccomandato ai dipendenti di interrompere l’utilizzo di WhatsApp e passare a Signal, proprio perché ritenuta un’alternativa più sicura — nonostante utilizzino entrambe lo stesso protocollo.

We've had an uptick in usage in Eastern Europe & rumors are circulating that Signal is hacked & compromised. This is false. Signal is not hacked. We believe these rumors are part of a coordinated misinformation campaign meant to encourage people to use less secure alternatives.

— Signal (@signalapp) February 28, 2022