Psychokinesis, la recensione

La recensione di Psychokinesis il film del regista di Train to Busan ci ricorda che i supereroi non devono sempre salvare il mondo intero.

Avete mai bevuto acqua sorgiva? Iniziamo la recensione di Psychokinesis dicendo che forse è tempo di farlo. All’apparenza, la storia di questo film sembra solo la normale vita quotidiana di un legame costretto a riallacciarsi tra un padre e una figlia in Corea del Sud. Tranne per il fatto che la figlia sta combattendo un crociata contro una corporazione e il padre ha bevuto dell’acqua da una sorgente contaminata da una meteora, e ora può muovere gli oggetti con la mente.

Non è solo la storia di una famiglia ma una vicenda che mostra come nasce un supereroe dei nostri giorni. Roo-mi (Shim Eun-ku) è una giovane donna della Corea del Sud che lavora sodo e cerca di fermare i progressi di una gigantesca impresa edile che vuole portarle via il fondo del suo ristorante. Il suo mondo però viene distrutto quando sua madre viene uccisa nel mezzo di un’aggressione. Nello stesso momento, suo padre Seok-hyeon (Ryu Seung-ryong), che ha abbandonato la sua famiglia, sta bevendo un fresco sorso di rinfrescante acqua di montagna, senza rendersi conto che è stata contaminata dal meteorite e, abbastanza presto, esibirà delle strane abilità.

La perdita della madre consente a padre e figlia di riconciliarsi e scoprono che i suoi nuovi poteri potrebbero davvero aiutare nella lotta contro la corporazione malvagia e così nasce un supereroe. Non uno che salva il mondo ma che cerca di salvare la sua realtà.

Anche nel monolitico Marvel Cinematic Universe, molti dei migliori film sono quelli che pensano globalmente ma agiscono per la loro comunità. Personaggi del calibro di Black Panther e Spider-Man: Homecoming sono così efficaci perché guardano “all’interno piuttosto che all’esterno”, usando il potere come lente attraverso la quale potremmo capire meglio le persone che lo esercitano, e non viceversa. Il nuovo lavoro dopo Train to Busan di Yeon Sang-ho potrebbe non avere la concentrazione, la complessità e l’immaginazione per competere con quei recenti straordinari di genere, ma – nell’era di Thanos – è sicuramente piacevole vedere un film di supereroi imperniato sul destino di una piccola impresa. Di seguito il trailer YouTube del film Netflix:

Un supereroe inconsapevole

Continuiamo la recensione di Psychokinesis dicendo che questo film vi ricorderà The Meteor Man di Robert Townsend del 1993 più di qualsiasi altra cosa nel MCU, Psychocinesis è stato ispirato dal verso Disastro di Yongsan del 2009, in cui sei persone sono state uccise quando la polizia di Seoul ha fatto irruzione in una torre di guardia piena di sfrattati che erano stati cacciati dal loro quartiere e mal compensati per i loro guai.

Ma il regista, che è riuscito a trasformare l’apocalisse zombie in una farsa slapstick, ha scarso interesse a dragare la tragedia di tutto questo. Nonostante tutto il realismo sociale al centro di questa narrazione sulle origini dei supereroi, Psychocinesis – come Train to Busan prima di lui –

usa davvero la violenza della guerra di classe come sfondo per una commedia su un padre che cerca di far quadrare le cose con sua figlia.

Shin Roo-mi gestisce il ristorante di pollo fritto più buono di tutta Seoul. È il tipo di locale alla moda che finisce anche sulla sezione culturale del telegiornale regionale. Purtroppo però, la carriera di Roo-mi è stata stroncata sul nascere, poiché una società di costruzioni gestita dalla mafia vuole demolire il suo quartiere per fare spazio a un centro commerciale e stanno inviando alcuni sicari per fare pressione sugli attuali inquilini affinché se ne vadano. Quando la madre di Roo-mi viene accidentalmente uccisa in uno scontro con loro, la giovane chef è costretta a chiamare suo padre, un maldestro guardiano di sicurezza con cui non aveva più nessun tipo di contatto.

Ma Seok-heon, che ha abbandonato sua figlia da bambina, potrebbe finalmente essere in grado di offrire a Roo-mi il sostegno (con molti anni in ritardo) che non ha fornito quando era piccola. Per fortuna, ha recentemente bevuto acqua di sorgente contaminata da uno strano meteorite e sta sviluppando la capacità di muovere le cose con la mente.

Non è il tipo di potere che potrebbe portare la pace nel mondo, ma potrebbe essere sufficiente per portare giustizia a un quartiere bisognoso.

Il vero potere

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Psychokinesis, con una certezza: nonostante tutta la sua modestia e leggerezza, il film unisce perfettamente una vicenda familiare con una storia di origine di un supereroe: Seok-heon scopre le sue strane abilità, cerca di rimediare ai suoi errori e alla fine viene coinvolto in un combattimento che rivela i suoi poteri al mondo.

La grande differenza qui è l’attenzione di Yeon su quanto siano ordinari questi personaggi e su come i nuovi poteri di Seok-heon rivelano l’impotenza delle persone normali che lo circondano.

Seok-heon non è un genio, o un playboy miliardario, e nemmeno un piccolo truffatore che ha rubato delle bustine di caffè liofilizzato. È solo un uomo di mezza età che si trova nel posto giusto al momento giusto. Sempre alla ricerca di una scorciatoia, il primo pensiero di Seok-heon dopo aver appreso dei suoi poteri è quello di diventare un mago di prestigio. Può far fluttuare gli oggetti senza alcun filo; può far ballare una cravatta come un incantatore di serpenti.

La performance di Ryu incarna deliziosamente un uomo che non riesce a pensare in modo più grande di così.

Il film è leggero ma riesce a strappare risate profonde, ed è sempre divertente vedere l’attore compiere i movimenti contorti del tentativo di muovere le cose con la sua mente; stringendo le dita, scuotendo i capelli, persino usando la sua lingua.

Psychokinesis abbraccia pienamente la leggerezza della sua premessa, creando il raro film di supereroi in cui le persone si rifiutano di accettare ciò che stanno vedendo. Una sequenza divertente vede un poliziotto che guarda un video sul cellulare dei poteri di Seok-heon e si rifiuta di credere che il filmato non sia falso. Come in molti dei film sudcoreani più popolari del 21° secolo, a ogni personaggio di supporto viene data la propria scintilla di vita: nessuna parte è data per scontata. La cosa migliore è un folle boss della mafia aziendale che compensa il suo aspetto pudico con il pugno di ferro.

La vista di Seok-hyeon a piena potenza che vola per le strade della città ti farà assolutamente pensare a Hancock, mentre la prospettiva di una ragazza sudcoreana che sfida l’avidità e la violenza corporativa su Netflix ti farà pensare a Okja. Entrambi sono un po’ corretti. Questo tipo di storia non convenzionale sulle origini dei supereroi è stata realizzata da tutti, da Will Smith a M. Night Shyamalan, al cinema e in TV con cose come Heroes. La psicocinesi non è così drammatica all’inizio – in effetti, è piuttosto sciocca per lunghi periodi – ma nella sua ultima mezz’ora, il dramma è stato impostato abbastanza bene e il risultato quando Seok-hyeon finalmente scatena il suo pieno insieme di poteri per salvare la sua bambina è avvincente.

“Sig. Supereroe, quelli con un vero potere non sono persone come noi. Sono nati per vincere”. Il lento svolgersi del personaggio di Jung Yu-mi mentre interroga Seok-hyeon è davvero qualcosa di speciale da guardare.

Questo è un film che inizia in modo piuttosto strano, ma vi premia assolutamente per averlo visto fino alla fine. Vi farà anche venire voglia di correre per recuperare il precedente film di Yeon Sang-ho, Train to Busan, che permesso al regista di ricevere molta visibilità. Si tratta di un’epidemia di zombi su un treno, che è praticamente tutto quello che avete bisogno di sapere per correre a vederlo.

Psychokinesis è disponibile per la visione su Netflix.