Nightmare 3 – Nuovo Incubo: gli appassionati celebrano i 35 anni del film

Qualche giorno fa, il 27 febbraio, gli appassionati di cinema horror hanno celebrato i 35 anni di un cult come Nightmare 3: I Guerrieri del sogno, uno dei film più riusciti della saga che ha reso celebre il personaggio di Freddy Krueger.

Ecco alcuni dei tweet che hanno celebrato Nightmare 3: I Guerrieri del Sogno.

Happy 35th anniversary to A NIGHTMARE ON ELM STREET 3: DREAM WARRIORS (released on February 27, 1987) 💀🎞👏🏼 pic.twitter.com/DFdaSjpaSZ — 𝙱𝚛𝚒𝚘𝚗𝚢 (@ForeverFarmiga) February 27, 2022

A NIGHTMARE ONE ELM STREET 3: DREAM WARRIORS is trending! Now that's what I call primetime! pic.twitter.com/rwwNwq26OE — Jacob Davison (@JacobDavison_) February 27, 2022

Eric Godlman di Fandom ha detto sul film:

Si tratta di uno dei più grandi sequel horror di sempre, che ha cementato la popolarità di Freddy grazie al suo humor, unendolo con delle sequenze dei sogni piuttosto suggestive e creative.

Happy 35th Anniversary today to A Nightmare on Elm Street 3. An all-time great horror sequel that cemented Freddy’s popularity by spotlighting his humor, mixing highly creative dream sequences mixed with character-specific kills, and having would-be victims use their own powers. pic.twitter.com/LkrVZbMLYQ — Eric Goldman (@TheEricGoldman) February 27, 2022

Anche questo utente considera Nightmare 3 il miglior sequel dell’intera saga.

A NIGHTMARE ON ELM STREET 3: DREAM WARRIORS was released on this day, in 1987. The best Elm Street sequel? I think arguably the most creative. pic.twitter.com/V5Wy23ItKx — Adrian Roe (@Firstscreamto) February 27, 2022

Mentre c’è chi fa notare un curioso easter egg, che mostra all’interno della stanza di uno dei protagonisti di Nightmare 3 una cartolina di buon compleanno con I Gremlins.

Happy 35th anniversary to A Nightmare on Elm Street 3, starring Robert Englund, Patricia Arquette and that badass Gremlins birthday card hiding in the background. pic.twitter.com/5Ni2iTydZv — Dinosaur Dracula 🦖🧛‍♂️ (@DinosaurDracula) February 27, 2022

Nightmare 3: I Guerrieri del Sogno è uscito nel 1987, con Chuck Russell alla regia, e con protagonisti Heather Langenkamp, Robert Englund, John Saxon e Patricia Arquette. Dopo un secondo capitolo che si era allontanato dalla storia del primo lungometraggio, il terzo film riporta al centro le vicende di Nancy, interpretata da Heather Langenkamp.

