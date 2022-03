MediaTek 8000, 8100 e 1300 annunciati: supporto alle fotocamere fino a 200 MP

MediaTek ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i nuovi SoC 8000, 8100 e 1300, pensati per supportare le fotocamere addirittura fino a 200 MP.

MediaTek ha avuto modo di annunciare diverse novità per quel che riguarda la propria lineup di dispositivi, riuscendo a variegare ulteriormente un’offerta di sicuro tutt’altro che povera. Si parla nello specifico dei nuovi SoC Dimensity 8100, Dimensity 8000 e Dimensity 1300, pensati per coprire diverse fasce di dispositivi, arrivando tutti nello specifico nel secondo quarto di anno del 2022. Per quel che riguarda il primo, tra l’altro, potremmo già aver avuto conferma della sua applicazione nell’imminente Nord 3, come approfondito in questo articolo.

Si parla per quel che riguarda il 1300 di 8 core, con un Cortex A-78 da 3 GHz super grande, accompagnato da tre Cortex A-78 grandi e da quattro Cortex A-55 pensati per l’efficienza, con la GPU Mali-G77 a 9 core e con l’HyperEngine 5.0 per quel che riguarda i videogiochi: un vero mostro di potenza.

Si parla per il Dimensity 8100 invece di quattro core Cortex-A78 premium con clock di 2,85 GHz, mentre per il Dimensity 8000 di 2,75 GHz, con 4 core Cortex A-55 che girano a 2 GHz che chiudono entrambe le configurazioni. In entrambi i SoC troviamo la GPU Mali G-610 con ancora una volta l’HyperEngine 5.0 della compagnia, oltre che il supporto alle fotocamere che hanno fino a 200 MP di risoluzione e permettono la realizzazione di contenuti in 4K a 60 FPS con HDR10+.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Avi Greengart, president of market advisory di Techsponential, ripresa sulle pagine di Gizmochina: