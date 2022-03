OnePlus Nord 3 in arrivo con ricarica a 150 W e Dimensity 8100?

Nel corso del Mobile World Congress 2022, Oppo ha avuto modo di svelare la sua nuova tecnologia di ricarica rapida, come approfondito in questo articolo dedicato, che dovrebbe arrivare nel corso del secondo quarto di anno del 2022, quindi fra aprile e giugno. Il OnePlus Nord 3 potrebbe essere uno dei primi telefoni a supportare questa tecnologia, almeno stando a un report di AndroidCentral. Ad anticipare il tutto è stato anche PriceBaba, in collaborazione con il noto tipster Mukul Sharma, e seppur non ci siano ancora conferme relative al tutto da parte del colosso, si parla di fonti alquanto autorevoli.

I report sono in linea con il post del CEO di OnePlus, Pete Lau, che aveva confermato la stessa finestra di lancio per il nuovo dispositivo. All’infuori di quando il nuovo gioiellino non ancora annunciato dovrebbe fare il suo debutto sul mercato, si è parlato anche delle presunte specifico del nuovo dispositivo. Si parla di uno schermo da 6,7 pollici Full HD+ OLED, con refresh rate di 120 Hz, seppur non si parli per il momento di una soluzione adattiva. Nonostante non ci siano anticipazioni relative alla fotocamera frontale, pare che per i selfie sarà presente un sensore punch-hole.

A quanto pare il SoC scelto dalla compagnia per il OnePlus Nord 3 dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 8100, che si presenta con quattro core Cortex-A78, con supporto alla RAM LDDR5 e UFS 3.1. Si parla come fotocamera principale sul retro di un sensore Sony IMX766 da 50 MP, con batteria da 4.500mAh, il che permetterebbe quindi una ricarica nel giro di davvero pochi minuti grazie alla nuova tecnologia Huawei. A quanto pare, verrà utilizzato il sistema operativo Android 12.

Non ci sono come detto al momento conferme specifiche da parte della compagnia, che speriamo abbia presto modo di ufficializzare il nuovo telefono.