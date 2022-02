OPPO presenta 150W SuperVOOC: ricarica da 0 al 100% in 15 minuti

OPPO ha presentato un nuovo caricatore da 150W, segnando un importante traguardo per l’intera industria degli smartphone. Il 150W SuperVOOC è in grado di ricaricare una comune batteria da 4.500mAh al 100% in appena 15 minuti.

La buona notizia? Non parliamo di un prototipo o di una tecnologia che vedrà la luce solamente tra molti anni. La nuova ricarica a 150W verrà infatti supportata già dal prossimo flagship di OnePlus, atteso per il secondo trimestre del 2022.

Il nuovo 150W SuperVOOC di OPPO può ricaricare una batteria da 4500mAh da 0 a 100% in appena 15 minuti. Sarà disponibile con il prossimo flagship di OnePlus.

Un passo in avanti enorme, rispetto alla precedente offerta di OPPO: l’80W supportato dai Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro. Un’importante passo in avanti anche rispetto ai caricatori a 120W di Xiaomi e Vivo: che per portare una batteria al 100% impiegano 17 o 20 minuti, a seconda delle sue dimensioni e del modello di smartphone.

OPPO ha poi un altro asso nella manica da offrire: la tecnologia Battery Health Engine, che gestisce la potenza della ricarica in modo da garantire un raddoppio della vita media delle batterie. Insomma, tanta forza bruta non avviene al prezzo di dover accorciare il ciclo vita delle batterie, di gran lunga uno dei componenti più fragili degli smartphone attualmente in commercio.

Non ci sono nemmeno grossi problemi per le dimensioni del caricatore da muro, che rimangono pressoché invariate rispetto ai normali caricabatterie da 65W. Tutto troppo bello per essere vero? Non resta che aspettare l’uscita del prossimo OnePlus e i suoi primi hands-on per scoprirlo.