Il Galaxy S22 non limita lo sblocco del bootloader. Samsung ha imparato la lezione?

La nuova linea di Samsung Galaxy S22 è perfetta per gli amanti del modding, a quanto pare. Lo sblocco del bootloader non causerà problemi di alcun tipo. Niente rogne con l’assistenza, né ostacoli di altro tipo. L’unico neo, chiaramente, rimane la formattazione dello smartphone. Nulla che non si possa risolvere con un backup.

Una svolta ad U bella e buona, rispetto alle precedenti strategie del colosso coreano. Con il Galaxy Z Fold 3, Samsung aveva introdotto per la priva volta alcuni sistemi di protezione inediti. Sbloccare il bootloader comportava il blocco automatico di alcune funzionalità fondamentali. Quali? Beh, tanto per iniziare la fotocamera diventava completamente inutilizzabile e l’unico per modo per ripristinarne il funzionamento era procedere nuovamente al blocco.

Inutile dire che l’azienda coreana era stata oggetto di fortissime critiche. Lezione imparata. Grazie ad un’attenta analisi di XDA, ora sappiamo con certezza che i nuovi sistemi di protezione non sono stati portati anche sui Galaxy S22.

La notizia deve sorprendere fino ad un certo punto: ricordiamo che con l’aggiornamento UI 4.0, Samsung aveva già eliminato molte delle limitazioni introdotte sullo stesso Fold 3. In altre parole, Samsung già da tempo ha compreso che limitare la libertà di personalizzazione degli utenti non porta a nulla di buono.