Human Resources: il trailer ufficiale dello spin-off di Big Mouth

Dopo tanta attesa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Human Resources, si tratta della serie animata spin-off di Big Mouth, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 marzo. I protagonisti del progetto sono gli Hormone Monsters che si sono già incontrati durante Big Mouth.

Ecco il trailer ufficiale di Human Resources.

Human Resources sarà una storia ambientata direttamente sul luogo di lavoro, e che metterà al centro proprio gli Hormone Monsters. Lo spin-off era stato già annunciato nel 2019, come parte di un accordo che porterà Big Mouth ad arrivare fino alla sesta stagione.

Nick Kroll e Maya Rudolph riprenderanno i ruoli degli Hormone Monsters che hanno già occupato in Big Mouth, ed a loro si unirà l’attore del Saturday Night Live Aidy Bryant; e poi ancora ci saranno Randall Park (WandaVision, Fresh Off the Boat), e Keke Palmer (Hustlers). Ci sarà anche il ritorno di David Thewlis, assieme a Brandon Kyle Goodman, che è già apparso come voce originale in Big Mouth 4.

Tra le guest star annunciate ci sono personaggi come Helen Mirren, Hugh Jackman, Lupita Nyong’o, Chris O’Dowd, Harvey Guillen, Ali Wong, Janelle Monae, Mike Birbiglia, Tim Robinson, Pamela Adlon, Rosie Perez, Henry Winkler, Thandiwe Newton, Jemaine Clement, Maria Bamford e Bobby Cannavale.

Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett, e Kelly Galuska sono i membri del team creativo di Big Mouth, che faranno anche da produttori esecutivi di Human Resources.