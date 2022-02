The Adam Project: nuovo trailer in arrivo domani

Ryan Reynolds, in un divertente corto, ci informa che domani arriverà un nuovo trailer per The Adam Project, nuovo action sci-fi per Netflix.

Ryan Reynolds ci ha abituati ai buffi video che pubblica sul suo canale per pubblicizzare, in maniera non convenzionale, i suoi prossimi film in uscita. The Adam Project non sfugge alla regola: ecco un corto in cui, insieme al co-protagonista Walter Scobell, annuncia l’arrivo di un nuovo trailer per domani, ma… accade un piccolo imprevisto.

Il film, diretto da Shawn Levy e sceneggiato da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, uscirà sulla piattaforma streaming l’11 marzo. Nel cast troviamo Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

Questa la sinossi:

Dopo un atterraggio di fortuna nel 2022, il pilota combattente abilitato al viaggio nel tempo Adam Reed fa squadra con il se stesso dodicenne in una missione destinata a salvare il futuro di entrambi.

Leggi anche: