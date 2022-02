Spider-Man: Kirsten Dunst possibilista su una apparizione in un prossimo film

Kirsten Dunst, nonostante non sia apparsa in Spider-Man: No Way Home, resta possibilista su una sua futura apparizione nei panni di Mary Jane.

Kirsten Dunst non è comparsa in Spider-Man: No Way Home, come del resto anche Emma Stone, ma l’interprete è rimasta possibilista su una sua apparizione in un lungometraggio dedicato al tessiragnatele. La Dunst ha fatto queste dichiarazioni a Deadline.

Ecco le sue parole:

C’è ancora tempo e ci sono ancora delle possibilità. Nessuno mi ha chiesto nulla ora come ora, però questo multiverso sta continuando ad espandersi. Penso che una cosa del genere possa verificarsi.

Secondo quanto riferito qualche mese fa dall’insider Daniel Ritchman, in Spider-Man: No Way Home, oltre ai tanti personaggi provenienti dal Multiverso, ci sarebbero dovuti essere anche la Mary Jane di Kirsten Dunst e la Gwen Stacy interpretata da Emma Stone. Ma le due apparizioni non sono avvenute a causa del Covid. Sembra che le restrizioni sul set abbiano impedito anche alle due attrici di potersi aggiungere ai membri del cast.

Tutto ciò avvalorerebbe le parole di Kirsten Dunst: se le voci riguardo questo mancato cameo fossero vere, l’interprete sapeva già di dover apparire in Spider-Man: No Way Home, e probabilmente si sta preparando per una futura apparizione nei panni del character di Mary Jane.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Spider-Man: No Way Home: