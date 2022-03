Samsung conferma, gli S Note diventano ufficialmente gli S Ultra

Evitando ogni tipo di dubbio degli utenti in tal senso, Samsung ha confermato che il brand degli S Note è ormai morto per far spazio agli S Ultra.

Si parlava da tempo di come Samsung avesse sostituito la sua serie di dispositivi S Note, particolarmente amati dagli utenti, con gli S Ultra, che infatti hanno offerto le stesse potenzialità. Un esempio pratico l’abbiamo avuto con i gioiellini della nuova serie S22, seppur ci sia da dire che a quanto pare ne vedremo molti altri in futuro.

Nel corso del Mobile World Congress 2022 infatti, Samsung ha confermato la morte della serie Note, evitando quindi ogni dubbio per gli utenti che aspettavano ancora un articolo di questo brand, svelando anche che il passaggio agli Ultra è oramai ufficiale.

A spiegare il tutto è stato Roh Tae-moon, figura a capo dell’esperienza mobile di Samsung Electronics, il quale ha parlato di come il cambiamento sia oramai avviato, e lo spirito dei vecchi device verrà trasmesso anche con le prossime serie negli Ultra.

Di sicuro non si tratta di un grosso cambiamento, visto che abbiamo a che fare con una conferma già in atto da diverso tempo, e visto che gli utenti che non vedevano l’ora di mettere mano su un Note hanno avuto pane per i loro denti, seppur in salsa leggermente diversa.