POCO M4 Pro è ufficiale: tutti i dettagli del nuovo telefono

Analizziamo il nuovo POCO M4 Pro annunciato in via ufficiale da parte di Xiaomi nel corso del nuovo Mobile World Congress 2022.

Assieme ai molti rumor che avevano anticipato il nuovo POCO X4 Pro 5G, che abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, non si sono sprecate neanche le anticipazioni relative al POCO M4 Pro, dispositivo invece pensato per supportare solamente il 4G che si presenta con delle specifiche ben diverse. Anche questo nuovo gioiellino del brand di Xiaomi è stato annunciato nel corso del Mobile World Congress 2022, scopriamo quindi tutti i dettagli in merito.

Troviamo nel nuovo articolo un display AMOLED da 6,43 pollici, il che sottolinea fin da subito le differenze con la versione 5G, nonostante la stessa risoluzione di 1080×2400 con 90 Hz di refresh rate, assieme al Gorilla Glass 3. Il SoC scelto questa volta è l’Helio G96, pensato per sostituire il precedente Dimensity 810 con supporto al 5G, con GPU Mali-G57 MC2. Troviamo come configurazioni 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB con entrambi i casi RAM LPDDR4X, aumentabile di 3 GB in entrambi i casi grazie all’opzione virtuale della MIUI 13.

Per quel che riguarda le fotocamere, si parla invece di in sensore principale da 64 MP, con fotocamera ultrawide da 8 MP e una 2 MP macro a completare il tutto, mentre si parla di 16 MP per quel che concerne i selfie. La batteria è stata confermata come 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, e risulta caricabile nel giro di un ora del tutto.

Troviamo come colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, con la possibilità di pagare la versione da 6 GB + 128 GB 229,90€, mentre quella da 8 GB + 256 GB un totale di 279,90€. Si parla di debutto nella giornata del 2 marzo, il che permetterà agli utenti su po.co e Amazon di fruire di 30€ in entrambi i casi per 6 giorni, visto il bonus del lancio che molti utenti avranno modo di sfruttare.