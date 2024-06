L’era dell’IA è nel pieno del suo splendore. Ogni settore personale e aziendale si sta lasciando coinvolgere da questo sistema, con l’intento di facilitare e migliorare la qualità della vita quotidiana, personale e professionale.

Oggi parliamo della startup Synthesia britannica, che adeguandosi ai tempi, con il supporto finanziario da parte di Nvidia, permetterà agli utenti di registrare video direttamente con il cellulare o una webcam, creando il proprio avatar grazie proprio all’intelligenza artificiale.

Una curiosità che stupisce è data dalla possibilità di clonare anche la voce, affinché, gli avatar creati con l’IA possano parlare nei video trasmessi, in tante lingue diverse. In un momento storico particolare come questo, dove ormai tutto passa attraverso la registrazione di video, dare la possibilità di diventare globale grazie a un avatar creato con IA, che traduce e parla quindi in tante lingue differenti, diventa un elemento importante nella divulgazione informativa e promozionale delle aziende.

Avatar con IA personalizzati e a busto intero

Synthesia fa sapere che quelli eseguiti di recente sono passi decisamente importanti. Se in passato la realizzazione degli avatar avveniva in presenza, ormai con una webcam o la telecamera del telefonino, puoi realizzare il tuo avatar multilingue. Giunge voce che nel futuro prossimo si potranno realizzare avatar a busto intero. Un qualcosa con una certa difficoltà con la IA, perché realizzare alcune parti fisiche piccole, come le mani, è un’operazione più delicata.

Oggi però le cose sembrano cambiate, è sufficiente essere in una stanza con una pluralità di telecamere a disposizione, luci e sensori, per realizzare il tuo avatar con IA di ogni tua parte, anche con le mani e i loro minuziosi movimenti. Le novità non sono finite. Infatti, prossimamente, si potranno creare avatar personalizzati anche per Paese, riproducendo dettagli fisici e caratteristici proprio della nazionalità in oggetto. Nigeriani, americani, e di qualunque altra nazione del mondo.

Di recente, Synthesia ha immesso nel mercato un nuovo assistente video, sempre con IA, che produce sintesi e riassunti di articoli e vari documenti, per agevolare la lettura e velocizzare l’assimilazione dei contenuti. Una startup che guarda al futuro e migliora la quotidianità degli utenti.