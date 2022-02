Renfield: il film spin-off di Dracula con Nicolas Cage uscirà ad aprile 2023

Arrivano novità sulla produzione di Renfield, il film spin-off dedicato al personaggio legato alla figura di Dracula, e che vedrà Nicolas Cage vestire i panni del popolare vampiro: la data di uscita del film è stata appena rivelata, il lungometraggio verrà distribuito da Universal Pictures ad aprile 2023.

Le riprese di Renfield sono iniziate durante questo mese di febbraio, in tempo per il lancio del film che avverrà tra poco più di un anno. Al centro della storia ci sarà il servo di Dracula, per un lungometraggio che mischierà commedia e horror.

Nicholas Hoult vestirà i panni di Renfield, mentre il resto del cast prevede la presenza di Awkwafina (Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings), Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog 2), Adrian Martinez (The Blacklist: Redemption), Bess Rouss (Ghostbusters), Shohreh Agdashloo (The Expanse), e James Moses (Queenpins).

Renfield sarà diretto da Chris McKay, regista che ha già lavorato a The Lego Batman Movie e The Tomorrow War. A scrivere la sceneggiatura è stato Ryan Ridley, che ha lavorato in precedenza su Rick and Morty, Community, e Invincible. La storia è stata ideata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead.