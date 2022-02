I Simpson avevano previsto l’attacco della Russia all’Ucraina

Ancora una volta si è scatenato il tormentone che riguarda I Simpson e la capacità della serie TV di prevedere eventi di attualità che si stanno verificando: questa volta al centro dell’attenzione c’è l’Ucraina e l’attacco operato da parte della Russia. Sul web sta circolando una clip che mostra come ne I Simpson fosse stata prevista la possibilità da parte dei Russi di voler riconquistare i territori che in precedenza facevano parte dell’Unione Sovetica.

Qui sotto potete trovare la clip in cui si verifica il palesamento delle intenzioni della Russia, che trasformare una parata a San Pietroburgo in un dispiegamento militare, ripristinando addirittura il muro di Berlino.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w

— Ukraine Report (@GeniusManushya) February 22, 2022