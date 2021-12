Matrix Resurrections: I Simpson avevano previsto l’uscita del film

Come al solito I Simpson si dimostrano di essere al top quando si parla di predizioni di eventi futuri, ed in questo caso la popolare serie animata avrebbe anche previsto l’uscita di Matrix Resurrection, tra l’altro, proprio durante il periodo natalizio.

Ecco l’immagine mostrata dall’utente Twitter @lukeisamazing che fa notare la presenza di un nuovo film di Matrix all’interno di un episodio de I Simpson del 2004.

can't believe the Simpsons predicted the Matrix Resurrections pic.twitter.com/nwDGIh5gFZ — the thicc husband & father (@lukeisamazing) December 22, 2021

L’immagine è presente all’interno del quattordicesimo episodio della quindicesima stagione, intitolato in italiano “Lo Ziff che Venne a Cena” risalente al 2004, e che mostrava, sull’onda dell’uscita degli ultimi due lungometraggi di Matrix, un assurdo speciale natalizio intitolato A Matrix Christmas. Ed oggi, a distanza di oltre quindici anni, proprio a Natale esce Matrix Resurrection, il quarto capitolo della saga cinematografica.

Tra le altre predizioni fatte fino ad ora dai Simpson troviamo eventi come l’elezione del Presidente Trump, l’acquisizione di Fox da parte della Disney, ed altre ancora. Tra l’altro Platin Casino qualche tempo fa aveva aperto le candidature per trovare una persona in grado di guardare ed analizzare ogni episodio de I Simpson per trovare nuove previsioni all’interno della serie TV.

In Italia Matrix Resurrections arriverà al cinema l’1 gennaio.

