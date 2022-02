Honor Magic 4 e 4 Pro: nuovi dettagli grazie a dei leak

Solamente qualche settimana a dietro, abbiamo avuto modo di scoprire maggiori dettagli in merito agli Honor Magic 4 e Honor Magic 4 Pro, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link. A solamente un giorno di distanza dall’evento che dovrebbe finalmente fare chiarezza sulla questione, visto che si parla di una presentazione nel corso del Mobile World Congress 2022 del 28 febbraio, ecco arrivare un ulteriore leak di approfondimento, ripreso sulle pagine di Gizmochina.

Stando a MySmartPrice, il dispositivo Pro si presenterà con uno schermo da 6,81 pollici con tecnologia OLED e risoluzione Full HD+, oltre che con un sensore per le impronte sotto lo schermo e il supporto con lo sblocco facciale 3D. Si parla poi si SoC Snapdragon 8 Gen 1 all’interno, come anche di una fotocamera da 50 MP come principale, una 50 MP ultrawide e una 64 MP telephoto con zoom periscopico fino a 100x, il comparto fotocamere si chiude con una presunta 12 MP nella parte frontale. Pare che il device avrà una batteria da 4.600mAh con supporto alla ricarica cablata a 100 W e a quella wireless da 50 W, oltre che verrà utilizzata la Magic UI 6.0 basata su Android 12.

Parlando invece del modello base della serie, pare che ci troveremo davanti allo stesso schermo e allo stesso SoC sotto a questo. Per le fotocamere, sembra che servirà invece accontentarsi di una 50 MP come principale, di un’ultrawide da 50 MP e di un’ultima 8 MP telephoto con zoom fino a 50x, oltre che con un sensore da 12 MP frontale. Le dimensioni della batteria dovrebbero crescere fino a 4.800mAh, con però un supporto alla ricarica rapida solamente fino a 66 W.

Possiamo aspettarci per il resto delle versioni da 128 GB e 256 GB di spazio per l’archiviazione, ma siamo ancora in attesa di conferme ufficiali da parte del colosso in merito a quello che i dispositivi offriranno all’effettivo.