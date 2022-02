Honor Magic 4: leak anticipa le specifiche della nuova serie

Come riportato sulle pagine di Gizmochina, sembra che i piani di Honor in merito al MWC 2022 siano stati anticipati. Parliamo della conferenza che avrà luogo nella giornata del 28 febbraio 2022, e che vedrà la compagnia presentare diversi nuovi articoli, fra cui i dispositivi maggiormente rumoreggiati sono quelli che comporranno la serie Honor Magic 4, stando ai rumor apparsi in rete. Ed ecco quindi che il noto tipster Rodent950 ha svelato tre immagini sulla piattaforma di Twitter che anticipano le specifiche dei dispositivi Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro e Honor Magic Pro+.

È bene prendere in ogni caso il tutto con le dovute pinze fino a che la compagnia non avrà avuto modo di annunciare i suoi prossimi dispositivi e di fare chiarezza proprio in merito alle specifiche tecniche. Potete vedere il post dell’utente qui di seguito.

Stando a quel che sappiamo, la versione Pro+ si presenterà con vetro in ceramica al contrario degli altri dispositivi. Si parla di Magic UI 6.0 basata su Android 12 per tutti i dispositivi, che dovrebbero offrire batterie da 4.800mAh, compatibili con la ricarica rapida a 66 W per i primi modelli e a 100 W per il migliore, con questi ultimi due che dovrebbero supportare anche la wireless fino a 50 W. Pare che tutti offriranno RAM LPDDR5, NFC 2.0 e spazio di archiviazione UFS 3.1, con sensore per le impronte sotto allo schermo, maggiormente avanzati per la versione migliore.

Gli schermi dovrebbero essere AMOLED targati BOE con 120 Hz di refresh rate e HDR 10+, mentre per i SoC si parla di MediaTek Dimensity 9000 per il modello base e di Snapdragon 8 Gen 1 per le versioni Pro, con sistema di raffreddamento a liquido per il modello più avanzato.

Ecco qui di seguito invece pesi e colori in cui i dispositivi dovrebbero presentarsi al lancio:

HONOR Magic4

Peso: 198 grammi

Vetro: nero, argento, bianco

Pelle: blu, rosso

HONOR Magic 4 Pro

Peso: 204 grammi

Vetro: bianco, nero

Pelle: blu, rosso

HONOR Magic 4 Pro+